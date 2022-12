I FunkClub ritornano al Bravo Caffè con i grandi classici Pop & Funk! Sade, Morcheeba, Groove Armada, Daft Punk, CHIC, Sister Sledge, Loredana bertè, Lucio Battisti e molti altri artisti interpretati da musicisti esperti come Andrea "Andy Bellombrosa" Dallavalle (storico chitarrista e membro fondatore degli Skiantos), Massimo Testa (tastierista per Vinicio Capossela, Paolo Conte, Vasco Rossi), Enrico Giuliani (basso), Carlo Cavazzoni (batteria), e cantati dalla splendida voce di Emanuela Lodi.



Prenotazione tavolo:



Bravo caffè

Via Mascarella 1 Bologna

Tel: 051.266112



e-mail: info@bravocaffe.it