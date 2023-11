I live del Covo da giovedì a sabato: The Sherlocks, Senyawa e Bluem

Giovedì 23 novembre: The Sherlocks

Dai pub inglesi fino alle grandi arene, in apertura ad artisti come Liam Gallagher, Kings of Leon, The Libertines e molti altri: l'indie rock dei The Sherlocks arriva al Covo giovedì 23 Novembre! Porteranno i brani del loro “People Like Me and You”, uscito lo scorso agosto, e i loro incredibili inni brit.

Venerdì 24 novembre: Senyawa

Ascoltatissimi per la loro presenza nella soundtrack di Red Dead Redemption 2, arriva al Covo Club dall'Indonesia un duo esuberante, che unisce la tradizione musicale secolare dell'isola di Giava e sound più occidentali tra folk e metal: Senyawa!

Sabato 25 novembre: Bluem

È una delle sorprese più consistenti della musica italiana e finalmente torna in Viale Zagabria con il suo nuovo album "nou": sabato 25 novembre arriva BLUEM! "nou" è uno dei dischi italiani più ascoltati dell'anno, una vera e propria conferma dopo l'esordio di "NOTTE", ed è un vero inno alla femminilità, un viaggio onirico fatto di incontri con personaggi antichi, tragici e fiabeschi.