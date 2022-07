Il Festival dello Street Food italiano sbarca a FICO

Dal 22 al 24 luglio FICO ospita lo Street Food Festival, tre giornate dedicate al cibo di strada tra stand, chioschi e gli immancabili food truck tematici per scoprire tutti i sapori dell’estate italiana in un unico luogo.

Il Festival dello Street Food italiano si svolgerà sotto i porticati esterni di FICO, adiacenti al tipico frutteto mediterraneo, e si potranno assaggiare oltre 30 specialità “da passeggio” con una scelta di aperitivi, vini, e birre artigianali italiane e, ovviamente, i tipici cocktail estivi. Arancini, tortellini fritti, pizza a portafoglio, carne alla brace quindi, ma anche frittatine di pasta, tigelle, crescentine, arrosticini, olive all’ascolana, paella, frittura di mare, cannoli siciliani, gelati, granite e tanto altro. Il tutto acquistabile con gli appositi FICO token, la simpatica moneta del Festival, nelle sue varianti per singola consumazione e per cartolina comprensiva di ingresso al parco e ben cinque token.

Tre giornate arricchite da altrettanti tramonti danzereccio-musicali, a cominciare da venerdì 22 con musica e balli latini e disco a cura di Latin Pop e Area Dance. Sabato 23 a partire dalle 18.30 il Festival sarà invece animato dalla musica di Eloisa Atti e Swinging Cats per concludere la domenica con un dj set estivo.

Per accedere allo Street Food Festival di FICO puoi optare per il biglietto da 19 euro acquistabile online su fico.it e comprensivo di ingresso a FICO (con tour guidato, giostre multimediali, servizio navetta e parcheggio gratuito) e 5 token Food & Drink spendibili presso i vari food point del festival. Se sei un abbonato o hai già un biglietto ingresso al parco del cibo di Bologna potrai acquistare direttamente nel parco il biglietto per la tre giorni di street food al costo di 15 euro.