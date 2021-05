"Il pittore burattinaio": all'Arena del Sole lo spettacolo di Angela Malfitano

Al Teatro Arena del Sole (Sala Thierry Salmon) lo spettacolo "Il pittore burattinaio": ideato, diretto e interpretato da Angela Malfitano con la partecipazione di Jimmy Villotti e Giuseppe Attanasio, letture di Maurizio Cardillo e Michelle Pratizzoli. Anteprima nazionale (durata 50 minuti).

Mercoledì 26 e giovedì 27 maggio alle ore 19.00 va in scena in anteprima al Teatro Arena del Sole Il Pittore burattinaio, uno spettacolo di Angela Malfitano, pensato in occasione del progetto Inventario Pozzati, omaggio all’artista Concetto Pozzati, curato da Elena Di Gioia.

La pièce, prevista in programma la scorsa stagione, vede sul palcoscenico la presenza di Jimmy Villotti e Giuseppe Attanasio, le cui figure si intersecano con le letture di Maurizio Cardillo e Michelle Pratizzoli. Protagonista è un’allieva, che ricostruisce il rito della comunicazione interrotta con il Maestro. Muovendosi fra le opere in proiezione e in scena, percorre i suoi straordinari ‘scritti d’artista’ come un testamento visionario che ci parla di futuro e del ruolo dell’arte oggi. Un rito teatrale d’affetto per ritrovare Pozzati, intorno all’arte e alla vita.

La lingua di Pozzati arriva potente nella sua forma già teatrale, così come la sua voce di oratore istrionico che lo spettacolo ci regala, mentre le sue opere, proiettate sul fondale, si sovrappongono al corpo della performer. Un dialogo fisico e strenuo tra l’attore e le immagini.

Chi è il burattinaio dunque? Guidata dall’istinto mai sopito dell’allieva che, udendo, riconosce il Maestro, l’attrice percorre un cammino attento su una trama sottile, un crinale tra pensiero e trasfigurazione, tracce che portano all’infinito o al precipizio. Nello spettacolo sono le parole stesse di Pozzati a tracciare il percorso. Necessari l’ascolto e l’apertura: in una reciproca recita, tra figure e testo. Ed è ancora una volta lui, il Maestro che incoraggia e, mentre avverte dei pericoli, mostra la strada possibile: «perché si può fare tutto, perché non si rincorre né si progetta il nuovo e il futuro. Un inventario della fine».

«Da queste e altre riflessioni di Pozzati – scrive Angela Malfitano – e dalla luce che mi restituiscono i suoi scritti nasce l’idea dello spettacolo. Il mio primo maestro, Leo de Berardinis, si è incontrato con Pozzati assessore e tra i due è nata una grande amicizia-riconoscimento. Grazie al primo ho incontrato il nuovo Maestro, e con lui ho potuto continuare il dialogo educativo che avevo con Leo e che mi mancava. Sbalordivo a sentire le stesse formule magiche. Le stesse parole che da se stesse non erano risposte ma anch’esse sempre domande, quello che Leo chiamava “Oltre” e Concetto “Indicibile”».



Angela Malfitano è regista, formatrice, attrice. Dopo l’Accademia lavora con Leo de Berardinis e con Thierry Salmon. Oltre a loro, tra i registi con cui ha lavorato: Alejandro Jodorowsky, Dario Fo, Claudio Morganti, Fabrizio Arcuri, Andrea Adriatico, Marco Sgrosso, Marco Baliani, Mimmo Sorrentino, Dominic Durvin e la dramaturg Renata Molinari. Tra gli autori messi in scena: Friedrich Dürrenmatt, Marguerite Yourcenar, Elfriede Jelinek, Manfred Karge, Philip K. Dick, Alejandro Jodorowsky, William Shakespeare, Chuck Palahniuk, Dario Fo, Pierre Notte. Nel 1999 fonda con Francesca Mazza l’Associazione Tra un atto e l’altro; cura produzioni teatrali, progetti nel sociale, reti di artisti, rassegne di nuova drammaturgia. Con Elena Di Gioia e Liberty partecipa a progetti monografici dedicati a Pierre Notte ed Elfriede Jelinek e nel 2018/19 Tempo Presente. Noi. Tra un atto e l’altro vent’anni dopo all’interno della Stagione Agorà. Dal 2016 porta avanti un percorso di teatro-musica sui grandi del Rock, come Marianne Faithfull, Patti Smith e Keith Richards. Laureata in Lingue e storia del teatro, è docente di Tecniche di Presentazione Orale - Università di Bologna. coordinatrice del Corso Attori Università di Pavia.



Il pittore burattinaio

ideato, diretto e interpretato da Angela Malfitano

con la partecipazione di Jimmy Villotti e Giuseppe Attanasio

letture di Maurizio Cardillo e Michelle Pratizzoli

progetto video Stefano Massari e Carlotta Cicci

performance scenografica Harry Baldissera

assistenza alla regia Giuseppe Attanasio

progetto luci Alessandro Amato

organizzazione Antonella Babbone

produzione Tra un atto e l’altro

nell’ambito di Inventario Pozzati. Per un omaggio della città di Bologna all’artista Concetto Pozzati a cura di Elena Di Gioia

un ringraziamento a Maura e Jacopo Pozzati, alla Fondazione Casa Lyda Borelli per Artisti e Operatori dello Spettacolo

