“Il sabato del vignaiolo”: fra vigne e cantine per riscoprire i nostri sapori

I vignaioli indipendenti portano il mare di Romagna fino alle porte di Bologna. Torna all'insegna della festa legata al buon bere, unendo conoscenza e leggerezza, l'appuntamento con “Il sabato del vignaiolo”, seconda edizione, organizzato dalla FIVI in tutta Italia e anche nella provincia di Bologna. L'invito è rivolto ad appassionati ed esperti per incontrarsi di persona in azienda per conoscere il lavoro quotidiano tra vigna e cantina, toccare con mano il legame con la terra, il rispetto dell'ambiente, l'artigianalità della produzione sostenibile, che accomunano gli oltre 1400 associati alla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, valori che comprendono anche la piacevolezza e la convivialità dell'esperienza legata al vino.

I vignaioli FIVI si ridanno quindi appuntamento per questa seconda edizione, sabato 6 maggio prossimo dalle 12 alle 20 (ultimo ingresso alle 19), al confine esatto fra Emilia e Romagna, ovvero a Ozzano dell'Emilia nel verde della cantina Palazzona di Maggio (in via Panzacchi, 16).

I tavoli tematici di degustazione quest'anno saranno ben cinque: uno dedicato al Sangiovese, uno all'albana, uno alle bolle di Romagna e dei colli di Bologna presenti, uno per gli “altri rossi” e uno per gli “altri bianchi”. Sarà ovviamente possibile acquistare i vini dei vignaioli FIVI presenti nella “Enotechina” dove ciascuno dei vignaioli partecipanti porterà almeno tre delle proprie referenze in assaggio; le bottiglie proposte saranno suddivise in tre fasce di prezzo, speciale per l'occasione, da 10-15-20 euro.

La sfida. In “spiaggia” il divertimento è assicurato e anche qui si giocherà, ovviamente con il vino. Assaggi “alla cieca”, vini Adriatici da comparare e indovinare alternativamente territorio di provenienza o vitigno autoctono utilizzato.

Quatto le tappe a cui potersi iscrivere per mettersi alla prova sui terreni in cui ci si sente pronti:

Ore 14 Indovina il vitigno

Ore 15.30 Indovina il vino

Ore 17 Adriatico a confronto

Ore 18.30 Indovina le sottozone.

In palio ci sono, ovviamente, ottime etichette romagnole.

Il cibo. Per accompagnare i calici ci saranno le gustose proposte gastronomiche regionali del food truck “Aspasso” di Longiano di Cesena. La sua specialità sono i romagnolissimi passatelli proposti con inediti condimenti e abbinamenti.

Il costo per partecipare è di 20 euro (per tasca, calice FIVI e la possibilità di assaggiare tutti i vini presenti); riduzione a 15 euro per chi acquista in prevendita e per socie e soci Ais, Aies, Aspi, Assosommelier, Assoenologi, Fisar, Onav, Donne del vino, Slow Food.

Per acquistare il ticket in prevendita a 15 euro, ed evitare code alla cassa: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-sabato-del-vignaiolo-fivi-romagna-617874207387?aff=eand

Parcheggio libero e gratuito. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Per ulteriori informazioni:https://www.facebook.com/vignaiolifiviromagna/

Elisa: 393 5853808

Le cantine presenti.

Quest'anno la compagine di vignaioli in trasferta dalla Romagna è composta da: Ancarani (Faenza-Oriolo), Branchini (Dozza), De’ Stefenelli (Bertinoro), Drei Donà Tenuta La Palazza (Forlì), Giovanna Madonia (Bertinoro), Vini Giovannini (Imola), Tenuta Franzona (Imola), Tenuta La Viola (Bertinoro), Marta Valpiani (Castrocaro Terme), Palazzona di Maggio (Ozzano Emilia), Paolo Francesconi (Faenza-Marzeno), Cantina San Biagio Vecchio (Faenza-Oriolo), Terre di Macerato (Imola), Fiorentini Vini (Castrocaro Terme), Andrea Zaccarini (Bertinoro), Stefano Berti (Predappio), Tomisa (San Lazzaro di Savena), Tre Monti (Imola), Tenuta Sant'Aquilina (Rimini).

La riviera in vigna. La vigna nel pieno del suo verde primaverile si fa “mare” e il prato circostante “spiaggia” con tanto di ombrelloni dove fermarsi per una giornata di degustazione e relax in perfetto stile romagnolo... non dimenticate il “telo” da casa!