"Imola il centro fiorisce a maggio"

Sabato 13 maggio nel cuore della città ritorna in pista “Imola il centro rifiorisce a maggio”. Sarà una vera e propria festa per gli acquisti, in un gioco di colori, suoni e tante iniziative per animare il centro storico e riscoprire un salotto commerciale naturale, accompagnati dalla

professionalità e ospitalità degli operatori economici.

Un modo per riscoprire le tante bellezze locali ed eccellenze territoriali, con gli operatori economici e i pubblici esercizi che saranno protagonisti con eventi, presentazioni, mostre e prodotti speciali rivolti ai clienti. Il tutto accompagnato da una ricca rassegna musicale che farà da sottofondo con il suo fulcro nelle tre piazze principali e lo spettacolo comico in piazza Matteotti, per rendere sempre più ospitale e attrattivo il “salotto a cielo aperto”. La giornata parte dalla mattina in cui poter trovare nelle vie del centro e delle piazze il mercato cittadino e addentrarsi nello shopping tra i negozi che saranno aperti fino a sera.