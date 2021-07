Domenica 1 agosto giornata ricca di eventi in In mezzo scorre il Fiume, percorsi fra musica e natura, il festival diretto da Luisa Cottifogli, che vuole creare uno stretto dialogo tra musica, arte e natura in luoghi splendidi dell’Appennino tosco-romagnolo, fino a scendere in pianura, trasportati dalla corrente dei due fiumi.

Alle 5.00, per gli amanti dei concerti allo spuntar del sole, una suggestiva escursione per salutare l’alba con le note poetiche dell’eclettico fisarmonicista abruzzese Vincenzo De Ritis in cima ai calanchi di Molino Nuovo: un Machu Picchu collinare dal quale è possibile scorgere il mare. (partenza dal Centro Sociale di Molino Nuovo -via Molino- a 9,5 km di distanza da Castel San Pietro).

Vincenzo De Ritis è fisarmonicista, pianista e compositore; ha suonato con Marco Tamburini, Giancarlo Caporilli, Richard Galliano, Luisa Cottifogli e Antonella Ruggiero. Svolge una regolare attività didattica da trent’anni affiancata a quella concertistica (da solista, teatrale e televisiva).

Dalle 9,30 alle 17.30 presso la Scuola di Musica di Mordano workshop sulla vocalità creativa, sull’improvvisazione e sui circle song di Oskar Boldre, coadiuvato da Costanza Sansoni. (massimo 16 iscritti, per iscrizioni e info: scuolamusica.mordano@gmail.-com)

Alle 21.00 un viaggio fra jazz e sonorità sudamericane con la cantante Lorenza Gambini, accompagnata al pianoforte da Giovanni Ghizzani.

Il concerto fa parte di Down by the riverside, rassegna musicale organizzata da Locanda Ostello Casa del Fiume e Combo Jazz Club (prenotazione cena e concerto tel. 335 6678068). (Casa del Fiume a Borgo Tossignano, via Rineggio 22),

In mezzo scorre il Fiume è inserito all’interno della programmazione di Bologna Estate, il cartellone di atti-vità promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

