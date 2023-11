Mostra “Mazzini 100” di Alfredo Messina

Alfredo Messina è un pittore e musicista ma quando non si dedica alla sua arte lavora al Circolo Mazzini come responsabile di sala.

Proprio così, perché soltanto in una città come Bologna può succedere che, dal suo punto di vista privilegiato, il Responsabile di Sala ritrae i suoi clienti. Nasce così la mostra Mazzini 100, una raccolta di ritratti delle persone che negli anni hanno frequentato la trattoria.



Cuochi, camerieri e clienti creano l’anima di un ristorante, riempendolo di voci e ricordi.

Messina negli anni ha coltivato rapporti, creato relazioni, ascoltato e vissuto storie, che in questa speciale occasione diventano parte integrante dello spazio che le ha permesse.

I volti raccolti, a volte rubati delle persone che per lavoro, studio, passaggio o divertimento hanno abitato il Mazzini si trasferiscono fisicamente alle sue pareti.



Le sue pennellate sono come appunti di vita, veloci e decise, da cui emergono figure in uno stile quasi espressionista ma composto, volutamente ispirato al primo Novecento. Rispetto alla sua serie precedente dedicata agli scrittori, in queste nuove opere emerge la condivisione di un vissuto con i soggetti ritratti, in cui sono i dettagli a far vibrare di vita i colori dai toni caldi e dai forti contrasti di luce.



Le opere sono 100 in totale e verranno esposte in quattro cicli da 25 ritratti che si alterneranno mensilmente.



Biografia dell'artista: Alfredo Messina, nato nel 1977 a Reggio Calabria, ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Manifesta la sua arte attraverso la pittura e la musica. Con lo pseudonimo di John Merrick ha realizzato tre album.



Giovedì 23 Novembre alle Ore 18

Brindisi di inaugurazione e presentazione del progetto con l’Autore presso il Circolo Mazzini, Trattoria Emiliana e Convivio Urbano.



