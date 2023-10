"Ottobre in Pinacoteca"

Venerdì 20 ottobre, ore 17.00, Pinacoteca Nazionale di Bologna "Guido Reni in viaggio verso il bello ideale".

Percorso alla scoperta della biografia artistica del pittore modello del classicismo. Le opere presenti in Pinacoteca saranno le tappe di un cammino che partirà dagli esordi con l’Incoronazione della Vergine e si concluderà con la fase estrema eterea e lunare del San Sebastiano.

Il percorso è compreso nel biglietto di ingresso al museo, prenotazione obbligatoria all’indirizzo e- mail pin bo.visiteguidate@cultura.gov.it, le prenotazioni si chiudono giovedì 19 ottobre alle ore 18.00.

Sabato 21 ottobre ore 17.00, Palazzo Pepoli Campogrande, via Castiglione 7, un percorso guidato per scoprire chi erano i "signori" nella Bologna a cavallo tra Sei e Settecento. Durante la visita si racconterà la scalata sociale della famiglia Pepoli e si analizzeranno le loro committenze artistiche, oltre a scoprire la famiglia Zambeccari e la sua ricca quadreria, oggi conservata in Palazzo Pepoli Campogrande.

Il percorso è compreso nel biglietto di ingresso al museo, prenotazione obbligatoria all’indirizzo e- mail pin-bo.visiteguidate@cultura.gov.it le prenotazioni si chiudono venerdì 20 ottobre alle ore 18.00.