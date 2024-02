Intelligenza Artificiale, "La direzione del progresso": il libro di Giovanni Cozza a Palazzo Malvezzi

Un guasto in un automa mette in collegamento mentale la macchina e la sua operatrice. Sarà l’inizio di un piano distruttivo per il pianeta. È "La direzione del progresso", opera prima di Giovanni Cozza.

Il libro verrà presentato venerdì 23 Febbraio alle 19:00 a Palazzo Malvezzi, via Zamboni 22. Insieme all'autore, interverranno Michela Milano - Professoressa presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Direttrice del Centro Interdipartimenale su Human-Centered AI, Giovanni Sartor - Professore presso l'Università di Bologna e Principal Investigator per il progetto avanzato COMPULAW dell'ERC, Fabio Sassoli - CEO NeocodeX e Cobot Expert International, e ci sarà anche "YuMi - Robot collaborativo".

È ancora l'Intelligenza Artificiale che fa da sfondo al romanzo fantascientifico: la storia di un automa da battaglia e della sua operatrice, Sofia, uniti da un guasto in un costante legame mentale ed emotivo.

Una base militare orbitante nei cieli di un pianeta di fascia bassa, colonizzato solo per estrarne le risorse e la cui popolazione è tenuta in stato di costante povertà. È un’operatrice di Agenti, automi da battaglia usati per reprimere la criminalità e le ribellioni, pilotati tramite legame mentale. È in seguito a un guasto che questo legame subisce un mutamento profondo, trasformandosi in uno scambio di pensieri ed emozioni in flusso continuo e reciproco. C’è solo una via per evitare la tragedia planetaria ed è nelle mani, e nella testa, di Sofia

L'autore

Giovanni Cozza nasce nel 1987 a Bologna. Dopo il liceo si laurea in Informatica e inizia a lavorare nel settore. Nel tempo libero si dedica a scrittura, teatro e vari altri interessi, dalla stesura di giochi di ruolo all’organizzazione di eventi.

Dal 2016 frequenta un laboratorio di scrittura e si unisce all’autore collettivo Navigadour. Nel corso degli anni scrive vari racconti, cercando di spaziare tra più generi possibile; alcuni di essi vengono pubblicati all’interno delle raccolte Il Navile - Immaginario di città e Di Stanze - 7 nuovi autori bolognesi dal Navile, entrambe pubblicate da Giraldi Editore.

Info e prenotazioni su: www.vivatacademia.org