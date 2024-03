"Io non sono nessuno" in scena all'Arena del Sole

Sabato 9 marzo 2024 lo spettacolo "Io non sono nessuno" in scena al Teatro Arena del Sole.

Un’esperienza come volontaria teatrale all’interno di una casa-famiglia romana permette all’attrice Emilia Verginelli di raccogliere storie di vita e singoli episodi ma anche di instaurare relazioni d’affetto con alcuni degli ospiti, fra cui Muradif, che ama esibirsi in numeri di breakdance mozzafiato. Un’esperienza che suscita in Verginelli non pochi interrogativi: sul proprio ruolo – non è un’educatrice né un’assistente sociale né tanto meno una tutrice – ma anche sul significato della parola “famiglia” e su quale strumento adottare per raccontare quanto vissuto senza tradirlo. L’attrice, qui anche autrice e regista, ricorre alle interviste, alla propria presenza fisica, insieme a quella di Muradif e dell’attore Michael Shermi, all’utilizzo di oggetti apparentemente ordinari come le scatole di fiammiferi, per condividere con il pubblico domande e scoperte, emozioni e indignazioni. E, soprattutto, per cercare di definire che cos’è un “ruolo”, nel teatro così come nella vita.

Spettacolo in italiano con sovratitoli in inglese

Durata: 75 minuti