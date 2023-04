Ippodromo Arcoveggio Bologna: "Gran Premio Italia e Gran Premio Italia Filly"

Domenica 2 aprile all’ippodromo Arcoveggio di Bologna l’emozione delle sfide in pista sarà abbinata a una numerosa serie di iniziative collaterali alle corse. Dall’inizio del convegno ippico, alle 14.45, si susseguiranno nove corse durante tutto l’arco del pomeriggio, con il Gran Premio Italia vero clou della giornata inserito come quinta corsa in programma alle 16.30 ed il Gran Premio Italia Filly (la corsa di Gruppo 3 riservata alle femmine), collocato come settima corsa alle 17.20.

La giornata vedrà il coinvolgimento di Piccoli Grandi Cuori Odv, l’importante realtà che opera presso il Policlinico Sant’Orsola e che ha, come missione, garantire alle persone portatrici di cardiopatie congenite una buona qualità della vita, supportandole, dal momento della diagnosi, al rientro nella società. Piccoli Grandi Cuori è l’Organizzazione alla quale verranno destinati i proventi del Torneo “Gentlemen 4 Life”, arrivato alla sua quinta edizione, che ha preso il via nel mese di marzo e che si concluderà a dicembre 2023.

Il pomeriggio all’ippodromo prevede anche la presenza di una delegazione della Nazionale Italiana di Basket Over 40 e del Museo del Trotto di Migliarino – Ferrara, istituzione alla quale sarà dedicata una corsa di ottimo livello il cui vincitore sarà premiato dal Sindaco di Fiscaglia (Comune del quale fa parte Migliarino).

Collocato tra i due Grandi Premi, il sottoclou è dedicato alla memoria del grande Mario Rivara, driver che ha fatto buona parte della storia ippica dell’Arcoveggio, scomparso qualche anno fa, ma che ha lasciato un importante ricordo in tutti gli appassionati di ippica bolognese e nazionale.

L’ippodromo bolognese mantiene la sua vocazione a spazio dedicato ai bambini, alle famiglie ed allo stare insieme all’aria aperta. Ideato appositamente per i più piccoli, il pomeriggio prevede le prove pony con il battesimo della sella per i bimbi dai tre anni, il trenino per la visita alle scuderie e le attività proposte da “Didattica delle Arti - WOF Eventi”, per sviluppare la creatività e la fantasia dei più piccoli; saranno “Pittori en plein air”, artisti dotati di tavolozze e mini-cavalletto collocati a bordo pista.

Le animazioni e l’ingresso all’ippodromo è gratuito al fine di far vivere i suoi spazi dell’ippodromo come patrimonio urbano, non solo per ospitare le corse ippiche ma come luogo di socialità metropolitano.