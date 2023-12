"Irama & Rkomi" live all'Unipol Arena

Martedì 12 dicembre "Irama & Rkomi" in concerto sul palco dell'Unipol Arena.

Protagonisti del panorama musicale pop italiano degli ultimi anni, Irama (44 volte platino, 3 oro e oltre due miliardi di stream) e Rkomi (oltre un miliardo di stream e 24 certificazioni platino per l’album Taxi Driver) sono legati da una grande amicizia e da una lunga e proficua collaborazione: basti pensare ai due singoli 5 Gocce e Luna piena, entrambi certificati quadruplo platino, o alla partecipazione in coppia al game show Celebrity Hunted 3 nel 2022. Il 9 giugno hanno pubblicato il singolo Hollywood, prodotto da Shablo. Il brano anticipa il joint album No Stress in arrivo il 7 luglio, in cui i due artisti si sono messi alla prova cercando nuovi stimoli, suoni e ispirazioni.