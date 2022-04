Irene de Ruvo chiude la XX edizione di "Musica all'Annunziata"

Sabato 7 maggio alle ore 20:45 avrà luogo l’ultimo concerto di “Musica all’Annunziata 2022” che quest’anno, dopo la pausa dovuta all’emergenza coronavirus, arriva alla XX edizione. La rassegna è organizzata da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, con la direzione artistica di Elisa Teglia ed ha luogo presso la Chiesa della SS. Annunziata, via S.Mamolo 2. Ospite d’eccezione di quest’ultima serata, sarà il M° Irene de Ruvo, organista, clavicembalista e pianista lombarda che si è specializzata in particolare nella musica antica e barocca, organista titolare dell’organo Tornaghi (1850) di Monza e docente di Organo. De Ruvo propone un programma che spazia dal barocco, con J.S. Bach, fino al tardo romanticismo con Vierne, passando per Th. Dubois e J. Brahms. Un programma estremamente accattivante, che metterà in luce le numerose qualità sonore del bellissimo organo Giuseppe Zanin (1964) presente nella chiesa dell’Annunziata.



Ingresso libero, ampio parcheggio all’esterno, accesso con obbligo di mascherine ffp2.