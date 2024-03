"Irlanda in Festa": è San Patrizio e si fa festa!

Piazza Lucio Dalla torna ad animarsi con le note e i colori d'Irlanda, dal 14 al 17 marzo 2024. Durante i quattro giorni di Irlanda in Festa si alterneranno sul palco band irlandesi, italiane e dal resto dell'Europa, unite dall'amore per il folk. Come ogni anno non mancheranno la buona cucina, le storiche birre irlandesi, il mercatino di artigianato tipico, gli stage di danza, i laboratori per i bambine/i e i tornei di freccette.

Programma musicale

Giovedì 14 marzo 2024

- h.19.30 Here Be Dragons (Galles)

- h.21.30 Chasin Hooley (Irlanda)

Venerdì 15 marzo 2024

- h.19.30 Junior Brother (Irlanda)

- h.21.30 Folkabbestia

Sabato 16 marzo 2024

- h.19.30 Celtic Folk (Irlanda)

- h.21.00 Modena City Ramblers (Ita)

Domenica 17 marzo 2024

- h.12.30 Brendan Melia (Irlanda)

- h.15.00 Stage danze irlandesi con Cristina e Claudio, dal vivo Tri

- h.19.30 Celtic Fiesta (Francia)

- h.21.00 Amsterdam Klezmer Band (Olanda)