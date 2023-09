"Jhonson Righeira e i Sinfonico Honolulu" live al DumBO

Sabato 9 settembre Jhonson Righeira e i Sinfonico Honolulu live sul palce del DumBO.

Un concerto fra le hit new wave e pop che hanno segnato un'epoca dai Depeche Mode, Devo, Spandau, ai Cure passando per i Kraftwerk, A Certain Ratio e i Joy Division fino ai successi dei Righeira. Forti di un’esperienza decennale sui maggiori palchi e teatri della Penisola, mantenendo quel medesimo approccio innovativo e diretto alla scrittura degli arrangiamenti, la principale orchestra di ukulele italiana, prepara un concerto inedito insieme all’icona della pop music internazionale Johnson Righeira; un concerto dedicato alla musica degli anni ottanta per i quarant'anni di "Vamos A La Playa".