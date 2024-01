Johnny Mox live al Covo Club

Sabato 27 gennaio 2024 Johnny Mox live sul palco del Covo Club.

Anni Venti è il nuovo disco di Johnny Mox, un artista che negli anni ha abituato il suo pubblico alle sorprese e ai cambiamenti di prospettiva. Prodotto e interamente suonato da Gianluca Taraborelli, Anni Venti è una fotografia spietata del decennio che stiamo vivendo. Uno sguardo profondo, a tratti cupo, su una realtà sempre più frammentata. Tutto accelera: dai cambiamenti climatici a quelli nel campo della tecnologia, dalle relazioni sociali al mondo del lavoro dai fenomeni migratori all’esplosione del tema della salute mentale. Anni Venti è una lunga lista di questioni irrisolte: un disco di canzoni percorse da una tensione costante, cristallizzata in un suono che mescola battiti elettronici a intense ballad notturne, aperture muscolari e improvvise immersioni psichedeliche. Tutto quanto cantato per la prima volta interamente in italiano.

Fino a qui Johnny Mox ha pubblicato quattro album e tre ep. E’ co-fondatore di Stregoni, progetto musicale che ha raccontato con una voce unica l’immigrazione in Europa portando sul palco più di 5000 richiedenti asilo. È autore dei podcast narrativi Bagliore, Sete, Voit, La Montagna Invisibile, Senso e Gomma prodotti da Osuonomio. Nel 2022 assieme a Lovra Gina (Hallelujah!, Blak Saagan, Next Week Revolution) ha fondato il duo Addio Addio, un progetto volto alla riscoperta delle gemme oscure e dimenticate della canzone italiana degli anni ’60.