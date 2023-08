La regista e i protagonisti Yile Yara Vianello e Alessandro Piavani presentano "La bella estate" a Bologna

Domenica 27 Agosto la regista insieme ai protagonisti Yile Yara Vianello e Alessandro Piavani presentano La bella estate alle ore 18:45, al cinema Odeon.

"La bella estate" è un film sul corpo di una ragazza che cambia e si trasforma, spinto dal desiderio di esistere, di essere visto e amato. Ginia, la nostra protagonista, è una giovane donna che somiglia così tanto a una ragazza di oggi, in quel momento della vita in cui si diventa adulti, si trattiene il respiro e si mette in atto la libertà più grande, quella di scegliere come amare." - Laura Luchetti

Torino del 1938. Ginia si è trasferita da poco in città dopo un’infanzia e adolescenza in campagna, ed è affamata di qualcosa di nuovo. Pensa al futuro con grande fiducia e le sembra di avere davanti infinite possibilità. Come tutte le ragazze della sua età vorrebbe innamorarsi e ciò succede quando incontra un giovane pittore. La sua guida fidata alla scoperta degli ambienti artistici della Torino bohémienne è Amelia, poco più grande, sensuale e provocante, diversa da tutte le persone che Ginia ha conosciuto in vita sua, e pronta a mettere in discussione tutte le sue innocenti certezze. Coinvolta da tutte queste nuove cose e stretta dal senso del dovere - l'impiego come sarta e i lavori domestici per accudire il fratello Severino -, Ginia avverte qualcosa di diverso, di insolito che la confonde: è così che si avvicina alla scoperta del desiderio, un qualcosa a cui lei stessa non sa dare né un nome né una definizione. Ed è durante la sua bella estate si lascia andare finalmente ai propri sentimenti, orgogliosa di ciò che è.