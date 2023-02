La Famiglia Addams: commedia musicale d'altri tempi

CHI NON MUORE SI RIVEDE. Dopo il debutto di successo di novembre scorso alla presenza di 1150 spettatori,

TORNA A GRANDE RICHIESTA la Famiglia più strampalata che ci sia in una commedia musicale che vi farà morire. Dal ridere.



Prendendo spunto dalla vignette dei personaggi creati dal fumettista Charles Addams, nasce negli anni ’60 “The Addams Family”, la serie televisiva in bianco e nero andata in onda prima sul network televisivo americano ABC e a seguire anche in Italia.

Ed è proprio a questa che si ispira la Compagnia della Corona scegliendo di mettere in scena, per gli amanti del black humour, questa divertentissima musical comedy nata dalla penna e dall’estro degli autori Marshall Brickman, Rick Elice ed Andrew Lippa e che ha visto il debutto nel 2010 a Broadway con Bebe Neuwirth e Nathan Lane nei panni dei bizzarri coniugi Morticia e Gomez Addams.



Mercoledì è cresciuta e si è innamorata di Lucas, un ragazzo proveniente da una ordinaria, tipica e “normale” famiglia americana. L’idea di sposarsi la preoccupa non poco: che reazione avrà sua madre alla notizia? Idea! Meglio confidare tutto a suo padre assicurandosi che mantenga il segreto.

Un invito a cena in casa Addams e il tradizionale “Gioco” porterà le due famiglie a… come dire… conoscersi meglio, ritrovandosi a confessare segreti inconfessabili in una convulsa serata piena di equivoci e scomode verità che cambierà le vite di tutti.



Gomez, Morticia, Mercoledì, Zio Fester, Nonna, Lurch, il piccolo Pugsley e i loro ospiti “normali” vi danno appuntamento il 21 e 22 aprile 2023 al Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto (BO).

Ne vedremo delle belle in compagnia di questa strampalata famiglia… d’altri tempi.



Un grande classico che farà divertire grandi e piccini, una serata indimenticabile da vivere con tutta la famiglia e da morire… dal ridere.



“Perché viva o morta una famiglia è sempre una famiglia”



Scopri IL CAST su www.lafamigliaaddams.it/





https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-famiglia-addams/201884