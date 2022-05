La follia del ballo - aperitivi di musica, danza, arte e convivialità

Secondo appuntamento del piccolo festival "Incontri ad Arte" di musica e danza con uno spettacolo sui balli antichi fra Europa e Nuovo Mondo e la danza contemporanea

I balli rinascimentali che ebbero gran fortuna in Europa approdarono sul "nuovo continente" che li arricchì di ritmi e coreografie "esotiche" e li riesportò trasformati nel "vecchio mondo". La memoria dei danzatori sembra gradire la ripetizione di ritmi e melodie già noti ed apprezzati. Infatti l'arte dei musicisti tradizionali ha il potere di incrociare epoche e culture diverse.

i musicisti:

Elisabetta Benfenati chitarre e citola, Marco Ferrari flauti e flauto doppio,

Fabio Tricomi viella, marranzano e percussioni

Daniele del Bandecca, danza



MAS, in associazione con Musica d’Annata e con l’ensemble musicale Centotrecento,

propone un piccolo festival di appuntamenti fra musica, danza e convivialità:

musica medievale, rinascimentale e di tradizione balcanica;

musica per ballo antica reinterpretata dalla danza contemporanea;

musica che incrocia memorie e immagini di viaggio verso Oriente;

e infine una immersione visiva nell’Inferno dantesco con la sonorizzazione

dal vivo di un film muto con la musica del tempo di Dante.



Per prenotazioni:

https://www.magazzinoartisceniche.com/incontri-ad-arte-2022-05/



Tel 328 8866640 / 320 5660546