Lunedi? 15 maggio 2023 alle ore 10.30, presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna apre al pubblico la mostra La precisione del multiplo. L'opera incisoria di Leon Pericles, a cura di Manuela Candini, Agim Sako e organizzata in collaborazione con Maria Rita Bentini (Ufficio Erasmus / Relazioni Internazionali ABABO).



L'esposizione è dedicata al lavoro di Leon Pericles (Meekatharra, 1949), il più importante maestro incisore australiano, e intende raccontare la sua originale ricerca tecnica e artistica, portata avanti da oltre mezzo secolo sempre in stretto confronto con la grande tradizione italiana. Quest'ultima si distingue per la rigorosita? del lavoro incisorio sulla lastra e per il procedimento di stampa, la tiratura, anch’esso determinato da precise regole e metodo.? La tiratura è composta da un numero di stampe uguali, generate con lo stesso inchiostro e sullo stesso formato e tipo di carta, allo scopo di mantenere chiaro il numero di esemplari ed assicurare il valore del multiplo al compratore. Il particolare approccio di Leon Pericles e? basato sul concetto di limite di riproduzione fedele della matrice: l'artista aggiunge oggetti, acquerella, manipola le stampe della tiratura, oltrepassandone la bidimensionalità e rendendole composizione complesse. L'opera finale potrebbe sembrare un pezzo unico ma non lo e?: al contrario, tutte i 100 o 150 multipli della medesima tiratura sono identici, realizzati meticolosamente in laboratorio dallo staff con la supervisione dall’artista.



Leon Pericles ha trascorso i suoi anni formativi a Meekatharra ed è stato ampiamente ispirato dal suo amore per l'entroterra australiano e la città immaginaria di Widjimorphup. La sua personalità stravagante e? parte della sua poetica, caratterizzata spesso anche da giochi di parole e citazioni di curiosi fatti storici (anche inventati). È stato protagonista di oltre 160 mostre personali, ottenendo riconoscimenti nazionali e internazionali. Nel 2018, la sua retrospettiva presso la National and State Gallery of Australia, ha riunito oltre 500 opere dell'artista.



All'inaugurazione di lunedì 15 maggio saranno presenti l'artista Leon Pericles, Rebecca Shilkin (studio manager), il Prof. Francesco Geronazzo (stampatore dell’artista), Manuela Candini e Agim Sako (docenti di Incisione dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e curatori del progetto).



La mostra, a ingresso libero, restera? aperta fino al 31 maggio 2023.



Orari: dal lunedi? al venerdi?, dalle ore 9.00 alle 18.00; sabato dalle 9.00 alle 13.00.





Via Belle Arti 54, Bologna