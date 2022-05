La santa piccola in sala a Bologna in occasione di Artefiera

La Santa Piccola, il film di Silvia Brunelli uscito da Biennale Cinema College che affronta i grandi temi della superstizione e scoperta di sé, dei mille colori della Napoli della Sanità e di LGBTQ+, approda a Bologna in occasione della 45°edizione di ARTEFIERA il 12 maggio alle ore 20:00 presso il Cinema Lumière della Cineteca di Bologna. La proiezione sarà seguita da un incontro con la regista e con il produttore Marco Luca Cattaneo e sarà introdotta (in piazzetta Pasolini alle 19.00) dalla performance artistica di Tullia Mazzotti e Ludovico Tartarotti, allievi dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, realizzata proprio su ispirazione del film ed in dialogo con il pubblico.



Realizzato col grant di 150.000€ di Biennale College Cinema, il laboratorio di alta formazione della Biennale di Venezia che sostiene dal 2012 la produzione di opere prime e seconde, il film racconta la storia della fraterna amicizia di Lino e Mario che si incrina quando Mario scopre di provare per Lino qualcosa che va oltre la pura amicizia. Una storia di formazione e identità che si intreccia con l’imprevedibilità della vita all’interno del palcoscenico, a tratti surreale, delle credenze e superstizioni popolari di una Napoli colorata e variopinta. Sullo sfondo un’umanità piccola e delicata prigioniera della propria quotidianità, ancora legata a superstizioni e credenze religiose.