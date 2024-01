"La vedova allegra" al Teatro Mazzacorati

Biglietto intero: 10,00€ Ridotto (per Over 65): 8€ Gli Under 13 entrano gratuitamente.

"La vedova allegra" è il capolavoro di Franz Lehár e forse l'operetta più celebre in assoluto: domenica 18 febbraio alle ore 17, presso il Teatro Mazzacorati 1763 in via Toscana 19 a Bologna, Modesta Compagnia dell'Arte e Sol Omnibus Lucet APS uniranno le forze mettendo in scena una frizzante produzione di questo gioiellino che ha reso la piccola lirica nota e amata in tutto il mondo.



L'eredità della bella vedova Hanna Glawari (il soprano Tania Bussi, al debutto nel ruolo) fa gola a molti, anche all'ambasciatore di Pontevedro, il barone Zeta (Maurizio Tonelli), che mira a farla sposare col compatriota Danilo (Domenico Peronace) per risollevare economicamente Pontevedro. Si scoprirà che Hanna e Danilo si amarono, ma furono costretti a lasciarsi a causa della famiglia di lui: la coppia riuscirà infine a riunirsi? Parallelamente si intreccia una altalenante relazione clandestina tra la moglie di Zeta, Valencienne, (Giada Maria Zanzi) e Camille (Paolo Gabellini), personaggi che aggiungeranno non poco pepe e scompiglio!



Gli interpreti saranno accompagnati dal Maestro Fabio Luppi e indosseranno i costumi di Mirta Zagonara, muovendosi sulle scene curate da Luca Bianconcini.





Per informazioni e prenotazioni: solomnibuslucet1@gmail.com - 051517215