"Attività per famiglie in Pinacoteca"

Nel mese di marzo la Pinacoteca propone alcuni laboratori per bambine/i e famiglie fra le opere della collezione permanente.

Domenica 10 marzo + domenica 24 marzo 2024, ore 16.30

L’altra metà dell’arte

In molte opere della Pinacoteca si incontrano storie tutte al femminile: sante, eroine, muse, principesse, madri, figlie, monache e nobildonne. A illustrarle è però quasi sempre un uomo. Dov’è dunque finita l’altra metà dell’arte? Il percorso di visita mostra l’evoluzione del ruolo delle donne nella storia e nella società dal Trecento in poi, fino alla rivoluzione del Cinquecento che porterà artiste come Lavinia Fontana a conquistare la libertà della professione con la fama e il prestigio che ne derivano. Durante la fase del laboratorio le bambine, i bambini e le loro famiglie scardineranno gli stereotipi di genere insiti nelle fiabe, nei racconti e nei dipinti e che hanno contribuito a adombrare quella metà che oggi ha invece la possibilità e il diritto di risplendere.

Domenica 17 marzo 2024, ore 16.30

Un luogo dove abitare

In occasione della Giornata nazionale del paesaggio 2024 la Pinacoteca di Bologna propone una visita e uno speciale laboratorio dedicati alle famiglie. Durante il percorso si osserveranno i cambiamenti nella rappresentazione del paesaggio dalle opere del Medioevo, col loro tipico fondo oro, a quelle del Rinascimento, che schiudono a sfondi urbani e naturali fino a farne i veri protagonisti della scena. Nella fase di laboratorio i partecipanti potranno riflettere sui cambiamenti del paesaggio contemporaneo per immaginare e ideare insieme un luogo tutto loro in cui abitare.

Le attività per famiglie sono svolte in collaborazione con “Senza titolo”.

Durata attività: 1 ora e 30 minuti, per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni.

Max 25 persone (1 bambina/o + 1 adulto)

I percorsi sono compresi nel biglietto di ingresso al museo secondo le abituali tariffe. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente alla visita all'indirizzo mail: pin-bo.prenotazioni@cultura.gov.it specificando nome e cognome di tutti i partecipanti e data prescelta.