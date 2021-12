Laboratorio creativo per bambini fra i 6 e gli 11 anni

Tre pomeriggi di laboratorio creativo per bambin?!

Sperimenteremo diverse tecniche creative e trasformeremo i materiali più semplici con forbici, colla, colori e tanto altro… per costruire insieme un regalo originale per le feste (potete donarlo a qualcuno o anche tenerlo tutto per voi!).



Ogni appuntamento di due ore è un tempo tutto dedicato alla creatività dell? più piccol?, attraverso esperimenti sulle tecniche artistiche e brevi dimostrazioni finalizzate alla costruzione di piccoli oggetti.



In ciascun incontro realizzeremo insieme un oggetto diverso:



16 dicembre • lanterna magica

21 dicembre • cornice portafoto

23 dicembre • vasetti… da balcone! (o da scrivania!)



Il laboratorio è gratuito, ma è richiesta la prenotazione via mail (luana@cantierimeticci.it) o per telefono (333 8458197)