Laboratorio musicale gratuito con dj Farrapo

dalle 18.00 in avanti

Quando Dal 23/07/2021 al 23/07/2021 dalle 18.00 in avanti

Musica elettronica, musica contaminata a Salus Space venerdì 23 luglio. Si comincia con un laboratorio, alle 18 di venerdì, di composizione e improvvisazione musicale condotto da Dj Farrapo, Devon Miles e Guglielmo Pagnozzi. La serata si chiude con Dj Farrapo.

Qualche cosa di lui:

Giorgio Cencetti - in arte Farrapo - è un musicologo, dj e producer bolognese. Nell’arco della sua ventennale carriera ha raggiunto le 2000 esibizioni esibizioni nei club e festival di tutta Europa, Brasile e negli Stati Uniti.



Influenzato dalle culture musicali di tutto il mondo, Farrapo propone una musica poliedrica e coinvolgente, ricca di suggestioni vintage miscelate con vari stili di musica elettronica per il dancefloor. I suoi brani o remix sono stati pubblicati da major come Sony, Wagram, Universal o label leggendarie come la Verve o la londinese Afro Art rec.Prenotazione gradita: salus@cantierimeticci.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...