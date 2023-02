Le Birrette live al Binario69

Le Birrette è una ska band femminile, nata a Bologna nel 2015. Dalla loro musica emerge l'amore per i ritmi e suoni giamaicani degli anni '60-'70: dallo ska al rocksteady, dal roots al reggae. L'ispirazione nasce dai celebri trio vocali come The Techniques, The Gaylads, The Pioneers e dalle instrumental session bands prodotte da Studio One e Treasure Isle, come The Skatalites, Sound Dimension, Soul Vendors .. ed è proprio la loro combinazione tra armonie vocali e groove strumentale, che le ragazze ricercano e fanno propria.

La band ha condiviso il palco con moltissimi artisti internazionali, in tour per l'Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e Giamaica. Per citarne alcuni: Johnny Osbourne, The Skatalites, The Aggrolites, Ken Boothe, Dennis Alcapone, Keith and Tex e molti altri.

La produzione è indipendente e i dischi registrati tramite presa diretta in studio completamente analogico - come insegna lo stile giamaicano!

Nel Marzo 2017 hanno realizzato il loro primo 7” con il singolo "Mr.A", sul lato B un tributo al celebre standard Jazz "Blue Skies", arrangiato sulla version roots di "SattaMassa Gana" dei The Abyssinians.

Nel Maggio 2017 la band ha partecipato a Ocho Rios Jazz Festival, ska festival itinerante per molte città e luoghi meravigliosi della Giamaica, occasione nata grazie all'amicizia con i The Skatalites, e il prezioso aiuto di Myrna Hague, cantante della Studio One.

Nel Maggio 2018 esce il loro album “Gals songs only”, insieme al video “Jamaican Night”, un tributo all' early reggae e alla Giamaica stessa, che racconta di gusti esotici, natura e di quello che il viaggio nell'isola caraibica e la sua musica hanno insegnato. Alcuni mesi più tardi, esce un secondo video ufficiale con un brano ska original "Wounded man”, forte denuncia alla violenza di genere.

Dal 2019 il gruppo approda al London International Ska Festival, al This is SKa Festival, con tour in Germania, Spagna, Inghilterra.

Nel 2022 uscirà un nuovo 45 prodotto da Aloe Vera Records e un nuovo EP prodotto da Guerrero Records (Los Angeles).



LA FUNKY

è una dj selecter eclettica e magnetica. I suoi set prendono voli pindarici, surfando sui BPM: dal calore del soul all’irriverenza dell’afrobeat, dai ritmi frenetici del kuduro a quelli più sensuali di una cumbia appassionata, strizzando l’occhiolino a sonorità elettroniche dai beat pulsanti. Curiosa di musica e amante della danza, adora ballare e far ballare il suo pubblico, di cui è la complice perfetta.

Con Cabeza, DJ Rina e De Poussy fa parte del collettivo bolognese RoBeMiSte, che da anni organizza serate danzanti in club, parchi e balere, perché il miglior rimedio contro il logorio della vita moderna è ballare e sudare insieme!



ROMINATHOMAS

dj residente a Bologna, con la sua musica ama spaziare tra vari generi musicali, tra cui l'hip hop e l’elettronica. Il suo intento è di unire più generi musicali e stati d’animo diversi, mantenendo una sua identità.