Osservazione delle stelle con l'astrologo e cena a menù fisso

GIOVEDI' 13 AGOSTO ORE 19.30 SERATA DELLE STELLE A DULCAMARA!!



"E finalmente uscimmo a vedere le stelle...!"

La fattoria Dulcamara è particolarmente felice quest'anno di invitarvi al suo consueto e imperdibile evento dell'estate di osservazione di stelle insieme al nostro Marco Cattelan, astrofilo del Museo del Cielo e della Terra.

Ecco il programma:



ORE 19,30 CENA DELLE STELLE

Cena servita a menu' fisso

30€ adulti (entree', bis di primi, secondo con contorno, dolce, acqua, 1/4 di vino, caffè) con incluso biglietto per l'osservazione

15€ bimbi (primo, secondo, dolce, acqua) e sempre il biglietto incluso!



ORE 21,30 OSSERVAZIONE della volta celeste con l’astrofilo nel nostro campo sportivo.

Ingresso 5€ a persona ( bambini fino a 10 anni compresi gratuito)

La serata si concluderà per le 23 / 23.30 circa



*In rispetto delle normative vigenti covid, durante tutta l'osservazione e tutta la durata dell'evento sarà sempre necessario rispettare le adeguate regole di sicurezza

*Potete portare con voi una coperta, una torcia, un maglioncino per il fresco.



INFO:

Per la cena è obbligatoria la prenotazione al 051 796643 o scrivendo a agriturismo@coopdulcamara.it

Per partecipare solo all’osservazione non è necessaria la prenotazione. Bisognerà pagare il biglietto all'entrata del nostro campo.

Qualsiasi variazione e aggiornamento verra' comunicato sulla nostra pagina FB Dulcamara cucina vegetariana/vegana