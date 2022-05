Link goes to Pontelungo: il "super party"

LINK BACK IN TOWN parte verso le periferie dell’altro lato della città per unirsi ai regaz di Pontelungo per un super party unico e indimenticabile!

Per l’occasione uno dei più grandi artisti italiani in circolazione: ALEX NERI, accompagnato da Alessio Collina, D’Arabia e la nostra Link Academy Squad che si esibirà in un Live esclusivo per la serata.

L’ingresso è come sempre gratuito e senza tessera!

Cosa serve ? Come sempre voi e la vostra passione per la musica!

LINE UP

Alex Neri (Planet Funk)

Alessio Collina aka Hill (Trend Records)

D'Arabia (Red Rooster rec)



Food Area - Bar & Chill Area