Sabato 6 febbraio "Parlando con…Lino Guanciale": una chiacchierata con uno tra i più amati attori italiani, protagonista di molte fiction televisive ma soprattutto interprete sensibilissimo di importanti spettacoli teatrali degli ultimi anni. Come si coltiva l’arte della recitazione? Come ci si impone all’attenzione del pubblico senza abiurare quell’arte complessa e delicata che è il teatro? Insomma, come si può essere Lino Guanciale? Appuntamento alle ore 21:00 online in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Teatro dell'Argine. A dialogare con lui ci sarà Nicola Bonazzi.