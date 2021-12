"Le leggi della gravità": comincia tutto con una moglie che confessa l'assassinio del marito...

Da venerdì 3 a domenica 5 dicembre lo spettacolo "Le leggi della gravità" in scena al Teatro Duse.

"Les lois de la gravitè è un romanzo di Jean Teule’ da cui Gabriele Lavia ha tratto un lungo atto unico di circa un’ora e mezza. Racconta la storia di una donna che una notte di cattivo tempo va al Commissariato del suo quartiere e confessa l’assassinio del marito avvenuto una decina di anni prima. Il “caso” era stato “chiuso” come suicidio. Il marito si era gettato dal balcone, dell’undicesimo piano."

"La donna -ora- dice di averlo spinto-lei-giù dal balcone. Tra poco più di un’ora scadranno i termini per riaprire il “caso”. Leggi di gravità diverse: quella fisica di nove e ottantuno metri al secondo e l’altra, non misurabile, è la caduta delle coscienze, dentro i fallimenti delle proprie vite. Una assassina che vuole essere arrestata e un tutore della legge che non vuole arrestarla. Chi è dalla parte della giustizia? E quale giustizia?

Una notte di pioggia, in Normandia."

Gabriele Lavia

Con Enrico Torzillo - di Jean Teulé - adattamento Gabriele Lavia - traduzione Chiara de Marchi - scene Alessandro Camera - regia Gabriele Lavia - -costumi Andrea Viotti - musiche Antonio di Pofi - organizzazione Paolo Broglio Montanari.