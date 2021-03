Lo Stato Sociale presenta live il disco "Attentato alla Musica"

Giovedì 25 marzo alle ore 18.30, Lo Stato Sociale presenta su Feltrinelli Live, lo spazio digitale di laFeltrinelli che porta i protagonisti della letteratura e della musica nella case di lettori e appassionati, Attentato alla Musica, il quarto disco di inediti del collettivo bolognese, fuori su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 3 marzo, di cui fa parte anche Combat Pop, il brano con cui la band ha partecipato al 71esimo Festival di Sanremo.

I fan potranno incontrare Lo Stato Sociale previo acquisto del loro disco nelle librerie Feltrinelli d’Italia oppure online sui siti di laFeltrinelli.it e IBS.it

Il disco rappresenta per Lo Stato Sociale una nuova, incredibile, sfida: un quintuplo album composto da cinque capitoli, uno per ogni componente della band, un’operazione assolutamente unica nel suo genere, il cui artwork è curato da Mirco Campioni.

Un’operazione corale, che mette a nudo le singolarità dei cinque membri del collettivo bolognese per poi riunirle in un’unica trama che ha visto la luce il 3 marzo in streaming, il 12 marzo in doppio CD e il 19 marzo in triplo vinile.

“Attentato alla Musica Italiana è il nostro attacco kamikaze e privo di logica commerciale, un tentativo di sovraccaricare il mercato musicale per farlo esplodere e poter tornare a godere con le canzoni”, racconta la band. “Un giorno torneranno i concerti, tornerà il motivo per cui scriviamo le canzoni, ovvero cantarle e ballarle insieme, torneranno i salti e il sudore, torneranno l’aggregazione e la socialità dal vivo. Sarà una grande abbuffata e godremo come matti ma nel frattempo abbiamo scelto di far crollare il castello, demolire il palazzo e arare il campo, per poter seminare nuove idee”.