Venerdì 2 giugno "Lo Straniero" live a Frida nel Parco. Frida Sugarhill | Underground music peepshow. Lo Straniero live (Tempesta records). Alle 21.00.

Lo Straniero nasce nella primavera del 2014. Pochi mesi dopo e? in finale al RockContest e tra i vincitori del “Premio De Pascale” per il miglior testo con “Speed al mattino”. L’omonimo album d’esordio esce nel 2016 per La Tempesta. Dopo 40 date Lo Straniero parte per quattro concerti a Londra, partecipa al festival itinerante La Tempesta Gira e alla compilation realizzata da Radio Ohm e Rumore a 30 anni dal primo live italiano di David Bowie. A fine 2018 esce “Quartiere italiano” a cui seguono oltre sessanta date di tour. Il singolo “Psicosogno” li vede insieme ai Sick Tamburo che compaiono anche nel video realizzato durante i concerti a Hiroshima Mon Amour e Csoa Zapata. Nel 2019 Lo Straniero e? fra i vincitori della XXX edizione di Musicultura e si aggiudica il premio Musicultura in Tour - Nuovo Imaie. A un anno da "Quartiere italiano" esce l’ep "Quartiere italiano (Remixes) con la partecipazione di Godblesscomputers, Mr. Island, FiloQ, Emene?l e Ale Bavo. Realizzato in collaborazione con sei diversi producer, l'EP “Quartiere italiano (Remixes)” esce alla fine del 2019. A dicembre 2021 la band annuncia “Ritorna Qui Tour”, nove concerti realizzati con il sostegno di Nuovo Imaie. lo straniero pubblichera? per la tempesta dischi "falli a pezzi!", terzo album disponibile dal primo luglio 2022. ad anticipare il disco i singoli "punto di energia" e "animale guida", impreziositi dal doppio videoclip scritto e diretta da ivana smudja in collaborazione con golemhub production.