"Lohengrin" al Teatro Comunale

Dal 13 al 20 novembre "Lohengrin" in scena al Teatro Comunale. Il capolavoro wagneriano, diretto da Asher Fisch e con la regia di Luigi De Angelis, è l’ultima opera in Largo Respighi prima della chiusura per la riqualificazione del Teatro.

È stata la prima opera di Richard Wagner ad essere rappresentata in Italia, proprio al Comunale di Bologna, il 1° novembre del 1871, e sarà l’ultima in scena in Largo Respighi prima della chiusura del Teatro per i lavori di riqualificazione.

È Lohengrin che torna in Sala Bibiena in un nuovo allestimento in prima assoluta firmato da Luigi De Angelis, del collettivo di artisti Fanny & Alexander, e diretto da Asher Fisch.