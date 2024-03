Lookdown...guarda giù di G. Morandi

"Lookdown" Guarda giù...

“Quando il tutto sembra finire e invece è parte della soluzione…“

di Gabriele Morandi



Incipit:

“ Un giorno perso è un giorno che non entra nei ricordi… “



Sinossi:

In un appartamento, di un piano alto in una palazzina del centro di una città metropolitana, una famiglia si trova obbligata in casa, ma proprio per questa costrizione pian piano si scoprono cose che non si sarebbero mai sapute.



Interpreti e Personaggi in ordine di apparizione

Camilla Taurone - Melissa, figlia di Ettore del primo matrimonio.

Clara De Prezzo - Luisanna detta Annalù, Figlia di Ettore e Dalida.

Jessica Giuliani - Clara, la tata per Dalida.

Lorenza Boccia - Sabina, sorella di Ettore.

Gianfranco Calvitti - Ettore, il padre.

Beatrice Scialoia - Dalida, la madre.



Regia di Gabriele Morandi



Colonna Sonora: Franco Battiato



Tecnici di scena: Francesco Rinaldi e Ornella Mirto

Tecnico audio: Matteo Esposito

Tecnico Luci e videoproiezione: Gabriele Morandi

durata: 85 min.



Evento a sostegno della " Casa delle donne per non subire violenza Bologna"



Per partecipare visitare il sito: www.daimo.org