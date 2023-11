"LUCY Festival 2023"

Dal 24 novembre al 3 dicembre 2023 si snoda, tra la città di Forlì (Teatro Testori) e Bologna (Oratorio San Filippo Neri e Casa delle Associazioni del Baraccano) la seconda edizione di LUCY Festival, linguaggi della scena technologically oriented, ideato dalla Compagnia Sblocco 5 e la direzione artistica di Ivonne Capece e Micol Vighi.

LUCY è un festival multidisciplinare, che coinvolge il pubblico nella scoperta delle nuove frontiere del contemporaneo, attraverso la molteplicità tecnologica dei linguaggi espressivi e della loro innovazione, per favorire la contaminazione tra cultura umanistica e sapere scientifico. Una vasta gamma di esperienze artistiche e una profonda esplorazione di suono, tecnologia, robotica, multimedia, video e spettacoli non convenzionali, al confine tra le arti e i generi, in cerca di un ibridismo che sfida le convenzioni su ciò che definiamo teatro.

La prima parte del Festival si svolge a Bologna dal 24 al 26 novembre, all’Oratorio San Filippo Neri, in collaborazione con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Mismaonda, che accoglie la maggior parte dei progetti su base sonora dell’edizione, mentre nelle sale della Casa delle Associazioni del Baraccano, vanno in scena particolari spettacoli e video istallazioni. Novità di questa edizione la sezione Performance in Aftershow, che si realizzano nella seconda serata, presso le sale della Casa delle Associazioni del Baraccano, in partnership con Aics Bologna e l’importante azienda vinicola Medici Ermete: accanto a un drink si potrà assistere a spettacoli con una struttura provocatoria e non tradizionale.

Programma:

24 novembre 2023, 19:30

PUPILLA

Oratorio di San Filippo Neri

24 novembre 2023, 21:30

DEMO

Casa delle Associazioni del Baraccano

25 novembre 2023

QUEL CHE SI VEDE A OCCHI CHIUSI

Oratorio di San Filippo Neri

25 novembre 2023

12 STANZE PER ELSA MORANTE

Casa delle Associazioni del Baraccano

26 novembre 2023, 15:00

PAZ 81'- 83'

Casa delle Associazioni del Baraccano

26 novembre 2023, 18:00

THINKING BLIND

Oratorio di San Filippo Neri

26 novembre 2023, 21:00

FEMINAE

Casa delle Associazioni del Baraccano