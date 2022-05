Madonna di San Luca, le celebrazioni 2022: quando scende, quando sale, processioni e messe

Indirizzo non disponibile

La diocesi di Bologna si prepara a vivere le celebrazioni annuali della Beata Vergine di San Luca che andranno dal 21 al 29 maggio 2022. Un momento molto prezioso per la città: dalla sua discesa nella Cattedrale di San Pietro alla risalita verso il santuario di San Luca.

Il programma:



Sabato 21 maggio

Nel pomeriggio l’immagine scende in città in auto, visitando il vicariato di Bologna Ovest.

Ore 18.30 Nella Cattedrale di San Pietro preghiere in attesa dell’arrivo della Madonna di San Luca.

Ore 19.00 Accoglienza in Cattedrale della Madonna di San Luca e benedizione con l’immagine venerata.

A seguire S. Messa.

Presiede: mons. STEFANO OTTANI, vicario generale.

Ore 21.00 Veglia mariana

Presiede: S. Em. card. MATTEO ZUPPI, arcivescovo di Bologna.

È presente e anima la preghiera: l’Ufficio di Pastorale Giovanile.

Domenica 22 maggio

VI di Pasqua. Letture della Messa: At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14, 23-29.

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa.

Ore 09.00 S. Messa.

È presente e anima: la parrocchia dei Santi Bartolomeo e Gaetano.

Ore 10.30 S. Messa Episcopale.

Presiede: S.E. mons. GIACOMO MORANDI, vescovo di Reggio Emilia e Guastalla.

Ore 12.15 S. Messa.

Ore 13.30 Ufficio della Piccola Supplica alla Madre di Dio,

È presente e anima: la parrocchia Greco-ortodossa di San Demetrio.

Ore 14.45 S. Messa e funzione lourdiana per i malati.

Presiede: S. Em. card. MATTEO ZUPPI, arcivescovo di Bologna.

Sono presenti: UNITALSI, Pastorale della Salute,

Ore 17.00 Canto dei secondi Vespri.

Ore 17.30 S. Messa.

È presente: la parrocchia di San Severino.

Ore 19.00 S. Messa.

Ore 21.00 Recita del S. Rosario e canto delle Litanie lauretane, esposizione, adorazione e benedizione eucaristica.

Presiede: don PIETRO GIUSEPPE SCOTTI, vicario episcopale per l’evangelizzazione.

Sono presenti: Confraternite,

Lunedì 23 maggio

Maria profuga in Egitto. Letture della Messa: Is 19,19-22; Sal 66; Mt 2,13-23.

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa.

Ore 9.00 S. Messa.

Ore 10.30 S. Messa per le scuole ed istituzioni educative cattoliche.

Presiede: p. GIOVANNI SALA (sdb)

Sono presenti: scuole cattoliche, che animano il canto e il servizio.

Ore 12.00 S. Messa.

Ore 15.00 Recita del S. Rosario.

Ore 16.00 S. Messa.

Ore 17.00 Celebrazione dei Vespri.

Ore 17.30 S. Messa.

Ore 19.00 S. Messa del VICARIATO DI BOLOGNA OVEST.

Ore 21.00 Recita del S. Rosario e canto delle Litanie lauretane, esposizione, adorazione e benedizione eucaristica.

Presiede: padre RENZO BRENA, vicario episcopale per la vita religiosa.

Sono presenti: ordini religiosi

Martedì 24 maggio

Maria Addolorata nella profezia di Simeone. Letture della Messa: Eb 5,7-9; Sal 30; Lc 2,33-35

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa.

Ore 9.00 S. Messa.

Ore 10.30 S. Messa.

Sono presenti e animano: le confraternite dei Domenichini, Sabatini, Raccoglitori e il Comitato Femminile per le Onoranze.

Ore 12.00 S. Messa.

Ore 15.00 Recita del S. Rosario.

Ore 16.00 S. Messa.

Ore 17.00 Celebrazione dei Vespri.

Ore 17.30 S. Messa delle consacrate.

Presiede: mons. GIOVANNI SILVAGNI, vicario generale.

Ore 19.00 S. Messa del VICARIATO DI BOLOGNA NORD.

Ore 21.00 Recita del S. Rosario e canto delle Litanie lauretane, esposizione, adorazione e benedizione eucaristica.

Presiede la preghiera don DAVIDE BARALDI, vicario episcopale per il laicato.

Mercoledì 25 maggio

Ritrovamento di Gesù nel tempio. Letture della Messa: 1Ts 3,12-4,3a; Sal 24; Lc 2,41-51.

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa.

Ore 9.00 S. Messa.

Ore 10.30 S. Messa.

È presente: il gruppo Genitori in cammino.

Ore 12.00 S. Messa.

Ore 15.00 Recita del S. Rosario.

Ore 16.45 Canto dei primi Vespri della Solennità della B.V. di S. Luca

Ore 17.15 Processione con la venerata immagine fino alla Basilica di S. Petronio.

Ore 18.00 Benedizione alla città e all’Arcidiocesi di Bologna dal sagrato della Basilica di S. Petronio.

A seguire in Piazza Maggiore, animazione per i bimbi e i fanciulli, guidata dal PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO “MARIELE VENTRE”.

Ore 19.00 S. Messa del VICARIATO DI BOLOGNA CENTRO, nella Solennità della B.V. di S. Luca.

Ore 21.00 Recita del S. Rosario e canto delle Litanie lauretane, esposizione, adorazione e benedizione eucaristica.

Presiede: mons. JUAN ANDRES CANIATO, direttore dell’Ufficio Migrantes;

Sono presenti: comunità degli immigrati cattolici.

Giovedì 26 maggio

Solennità della Beata Vergine di S. Luca. Letture della Messa: 1Cr 15,3-4.15-6.16,1-2; Sal 146; Gal 4,4-7; Lc 1,39-47.

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa.

Ore 9.00 S. Messa.

Ore 10.00 In cripta: Incontro del clero con prof. mons. SEVERINO DIANICH.

In chiesa: Recita del S. Rosario.

Ore 11.15 S. Messa.

Presiede S. Em. card. MATTEO ZUPPI, Arcivescovo di Bologna,

È presente: il presbiterio di Bologna, con i sacerdoti diocesani e religiosi che festeggiano i giubilei di ordinazione sacerdotale.

Affidamento dei sacerdoti alla Beata Vergine Maria.

Ore 15.00 Recita del S. Rosario.

Ore 16.00 S. Messa.

Ore 17.00 Celebrazione dei secondi Vespri.

Ore 17.30 S. Messa.

Ore 19.00 S. Messa.

Ore 21.00 Recita del S. Rosario e canto delle Litanie lauretane, esposizione, adorazione e benedizione eucaristica.

Presiede: mons. MARCO BONFIGLIOLI, rettore del seminario arcivescovile.

Sono presenti: le comunità del seminario regionale e arcivescovile.

Venerdì 27 maggio

Maria ai piedi della croce. Letture della Messa: Rm 8,31-39; Sal 17; Gv 19,25-27

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa.

Ore 9.00 S. Messa.

Ore 10.30 S. Messa.

È presente: una rappresentanza di Casa Santa Chiara.

Ore 12.00 S. Messa.

È presente e anima: la parrocchia di Santa Maria Goretti.

Ore 15.00 Recita del S. Rosario.

Ore 16.00 S. Messa.

Ore 17.00 Celebrazione dei Vespri.

Ore 17.30 S. Messa.

Ore 19.00 S. Messa del VICARIATO DI BOLOGNA SUD EST.

Ore 21.00 Recita del S. Rosario e canto delle Litanie lauretane, esposizione, adorazione e benedizione eucaristica.

Presiede don MASSIMO RUGGIANO, vicario episcopale per la carità.

Sabato 28 maggio

Beata Vergine Maria, Madre della divina provvidenza. Letture della Messa: Is 66,10-14; Sal Lc 1, 46-55; Gv 2, 1-11.

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa.

Ore 9.00 S. Messa.

Ore 10.30 S. Messa.

È presente: il Serra Club.

Ore 12.00 S. Messa.

Ore 14.00 Divina liturgia in rito bizantino-slavo,

Presiede: S.E. mons. Dionisio Lahovic, esarca apostolico per i fedeli ucraini in Italia.

Ore 16.00 S. Messa.

Ore 17.00 Celebrazione dei primi Vespri.

Ore 17.30 S. Messa.

Ore 19.00 S. Messa.

Ore 21.00 Recita del S. Rosario e canto delle Litanie lauretane, esposizione, adorazione e benedizione eucaristica.

Presiede: don PIETRO GIUSEPPE SCOTTI, vicario episcopale per l’evangelizzazione.

Domenica 29 maggio

Ascensione del Signore. Letture della Messa: At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28;10,19-23; Lc 24,46-53

Ore 7.00 Celebrazione delle Lodi.

Ore 7.30 S. Messa.

Ore 9.00 S. Messa.

È presente: il Monte del Matrimonio (in occasione dell’assemblea annuale).

Ore 10.30 S. Messa episcopale.

Presiede: S. Em. card. MARIO GRECH, segretario generale del sinodo dei vescovi.

Ore 12.00 Canto delle Litanie e Benedizione con l’Immagine della B.V. di S. Luca.

Ore 12.15 S. Messa.

Ore 15.00 Ufficio della Piccola Supplica alla Madre di Dio,

Sono presenti e animano: le comunità ortodosse di Bologna.

Ore 16.30 Celebrazione dei Secondi Vespri dell’Ascensione.

Ore 17.00 La venerata immagine della B.V. di S. Luca viene riaccompagnata al Santuario sostando per la benedizione

in P.zza Malpighi, P.ta Saragozza e Arco del Meloncello.

Alla processione partecipano con gli stendardi e i segni distintivi: Parrocchie, comunità religiose, confraternite, comunità dei migranti cattolici, comunità ortodosse, associazioni ecclesiali.

Ore 20.00 S. Messa all’arrivo dell’immagine nel Santuario

della B.V. di San Luca.