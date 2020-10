Magnus Day a Castel del Rio l'11 ottobre 2020. 15^ edizione della Giornata dedicata al fumetto in ricordo di Roberto Raviola, in arte "Magnus". Cena a menù fisso con gli artisti su prenotazione.



Si raccomanda di evitare assembramenti, utilizzare la mascherina e in generale seguire tutte le norme per il contenimento della diffusione del contagio covid-19.



Castel del Rio | Comune 0542 95906