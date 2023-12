"Il Mago di OZ": la storia di Dorothy e amici...

San Giovanni in Persiceto

Martedì 26 dicembre lo spettacolo "Il Mago di OZ" in scena sul palco del Teatro Fanin.

Dorothy è una bambina che vive in Kansas con gli zii e il cane Toto. Un giorno un violentissimo tornado solleva la casa da terra e la spinge in aria. Dorothy e Toto vengono così trasportati in volo fino al fantastico paese di Oz. Qui nasce subito nella ragazza il desiderio di ritornare a casa nel Kansas e l’unico modo sembra raggiungere la Città di Smeraldo dove potrà chiedere consiglio al grande e potente Mago di Oz. Fortunatamente lungo il cammino Dorothy incontra tre simpatici compagni di viaggio: uno Spaventapasseri senza cervello, un Boscaiolo di latta senza cuore e un Leone senza coraggio. La strana compagnia ostacolata dalla perfida Strega dell’Ovest dovrà superare tantissime avventure prima di arrivare a destinazione e realizzare i propri sogni.

Da 4 anni di età.