"Mamma Mia!" all'Arena Orfeonica

Martedì 15 agosto "Mamma Mia!" in proiezione all'Arena Orfeonica.

con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Julie Walters, Pierce Brosnan, Colin Firth.

Adattamento cinematografico del musical, basato sulle canzoni del gruppo svedese ABBA. La ventenne Sophie, in procinto di sposarsi, vive su una piccola isola in Grecia. Sophie non ha mai conosciuto suo padre. Un giorno trova un vecchio diario della madre, in cui lei racconta i suoi tre grandi amori giovanili. Credendo che uno di questi possa essere suo padre, decide di invitarli tutti e tre al matrimonio.

(USA/ 2008) di Phyllida Lloyd (108’)