27 marzo h 20.30 "Manuale di Yoga", presentazione del libro di Gaia Chon -artista e insegnante di Yoga da oltre vent'anni.

In particolare durante la serata si parlerà di "Chakra e Visualizzazione"

In tanti a Bologna ormai praticano Yoga, con costanza e passione, magari sanno fare perfettamente tante posizioni complicate...ma non sanno cosa siano i "chakra" o come utilizzare al meglio la tecnica della "visualizzazione"... per questa ragione organizziamo nuovamente dopo anni, una serata ispirata al libro "Manuale di Yoga" scritto da Gaia Chon per How2 edizioni.

Nel manuale divulgativo l'autrice spiega esattamente questo (non a caso nella prima versione il libro si chiamava appunto "Come riequilibrare i chakra con lo Yoga").



Serata a ingresso gratuito per i soci Uni. Pop. Maitri-Gayayoga e per chi è in possesso di una copia del libro (che si potrà acquistare anche in serata), diversamente è previsto un piccolo contributo consapevole.



Questo sarà il primo di una serie di appuntamenti per conoscere le teorie dello yoga e di grandi Maestri che stanno dietro alla pratica ormai sempre più diffusa in tante palestre, circoli e associazioni della città.





Prenotazione obbligatoria



gayayoga@libero.it