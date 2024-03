Marco Morosini presenta il romanzo di esordio "Maledetto: un viaggio in un mondo dove non ci sono regole"

È un libro intimo, coinvolgente, con pagine che danno uno scossone al lettore. Sembra di leggere frammenti di un diario. Ricordi che appartengono a più di una vita e si legano a una costellazione di affetti formata da genitori, parenti, amici. C’è la forza delle parole, ma anche quella potente dei colori e delle immagini. Ci sono Rimini, l’entroterra, il ricordo di discoteche famose, l’arredamento, gli oggetti. Ad accompagnare ogni capitolo c’è una foto e, spesso, è quella di un’auto. In qualche modo le quattro ruote trasportano il lettore a bordo di una storia che a tratti sembra il copione di un film. L’artista e designer Marco



Morosini, fondatore di Brandina, firma “Maledetto” (Argentodorato editore), il suo romanzo d’esordio, un libro che segue le pubblicazioni dedicate a grafica e fotografia. Un romanzo per racconti, 17 schegge di vita che sgorgano da fatti accaduti a Leonardo Ferrari, un 49enne che descrive alcune avventure del padre Ascanio, il “maledetto”, capace di trascinare spesso la famiglia in situazioni poco raccomandabili, tra furfanti, locali e gioco. Se Leonardo Ferrari sia l’alter ego di Morosini non è dato saperlo, ma presto ci si libera da questa curiosità. La vita con i suoi affetti, delusioni, speranze e rabbia è molto più avvincente.



“Da quel giorno, comparve sopra l’armadio della camera dei miei genitori un Revolver Detective calibro 38 special. Per la seconda volta vidi una pistola vera.”

Può un padre distruggere scientemente la famiglia che ha costruito? D’istinto la nostra risposta è che ciò sarebbe impossibile per una questione perlomeno di conservazione della specie. Eppure, leggendo questo romanzo, il lettore non sarà più tanto certo di ciò. Marco Morosini ci descrive le mirabolanti avventure di un uomo davvero sopra le righe che se fosse stato sul serio suo padre e se, soprattutto, avesse condotto una vita così, andrebbe studiato da una squadra di antropologi. Ma di quelli bravi, però.



L’autore

Marco Morosini è un designer, nato a Pesaro nel 1972, ha studiato design della comunicazione a Urbino e in Germania. È stato docente presso l’Università di Urbino; ha lavorato a Vienna, Parigi e New York. Collabora con prestigiosi marchi internazionali e fonda il marchio Brandina. Recupera nelle Marche l’antico borgo di Granarola, oggi dimora storica che contiene le sue opere. Electa pubblica i suoi libri: Kosovars, DividiRimini e No Copyright. Vive a San Giovanni in Marignano con sua moglie Barbara e la figlia Margherita.



