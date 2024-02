Marina Rocco in "La Maria Brasca", un grido di potenza e passione

Giovedì 29 febbraio alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna va in scena ‘La Maria Brasca’ di Giovanni Testori, per la regia di Andrée Ruth Shammah. Nel ruolo della protagonista Marina Rocco, accanto a lei Mariella Valentini, Luca Sandri, Filippo Lai. Maria Brasca, sottolinea la regista, è “l’unico personaggio vincente di Testori, quello che grida al mondo la potenza della passione, l’amore per la vita vissuta fuori da ogni costrizione, convenzione, compromesso”.

Ruolo che negli anni ‘60 fu di Franca Valeri e poi di Adriana Asti diretta sempre da Shammah, Maria Brasca torna in scena a cento anni dalla nascita di Testori e nella Stagione del Cinquantesimo del Teatro Franco Parenti. “Marina Rocco – prosegue la regista - è sicuramente l’attrice perfetta per entrare in questo spettacolo e farlo rivivere così come ha vissuto per tanti anni nell’edizione amata dal suo autore. Sento, adesso, a trent’anni dalla prima edizione e ventitré dalla ripresa, la necessità di far rinascere quello spettacolo e non un altro perché, affascinata da quella volontà di Maria di non cedere, di difendere tutto ciò che rappresenta la sua vita e non aver paura di parlare di felicità”.

La vicenda della giovane calzettaia innamorata giunge al dialogo finale con il pubblico, tra divertimento e commozione. “Un finale positivo – conclude Shammah - che lascia gli spettatori divertiti, con lo stimolo a vivere le proprie passioni e i singoli desideri con grande fiducia e allegria”. Le scene sono di Gianmaurizio Fercioni, le musiche di Fiorenzo Carpi.