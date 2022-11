"Il marito invisibile" al Teatro Celebrazioni

Venerdì 18 e sabato 19 novembre lo spettacolo "Il marito invisibile" in scena al Teatro Celebrazioni.

Nella pièce, una videochat fra due amiche cinquantenni che non si vedono da tempo, Fiamma e Lorella. I saluti di rito, qualche chiacchiera, fino a quando Lorella annuncia a sorpresa che si è sposata. La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la proverbiale sfortuna con gli uomini della donna, ma diventa ancora più incredibile quando a svelarsi è la particolarità del marito: la sua invisibilità.

Fiamma teme che l'isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente dell'amica e si propone di aiutarla, ma non ha fatto i conti con la sconcertante attrazione di noi tutti per l'invisibilità. Il marito invisibile di Edoardo Erba è la prima commedia in video call, è una messinscena innovativa con le attrici che recitano, sul palco, senza mai guardarsi negli occhi. In alto le due donne appaiono in due grandi schermi mentre sono nelle loro case, la realtà virtuale sembra superare quella reale. Nell'esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione, in scena due straordinarie attrici che accompagneranno il pubblico in un viaggio che è lo specchio della nostra attualità.

Con Maria Amelia Monti e Marina Massironi.

Scene Luigi Ferrigno

Musiche Massimiliano Gagliardi

Costumi Nunzia Russo

Luci Giuseppe D’Alterio

Video Davide Di Nardo e Leonardo Erba

Scritto e diretto da Edoardo Erba