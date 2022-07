Maruja Limón in concerto a Bologna

Indirizzo non disponibile

Sabato 30 luglio le Maruja Limón live sul palco del DiMondi Festival.

Maruja Limón è una band tutta al femminile di Barcellona, dal suono vitale che oscilla tra flamenco, rumba, ritmi pop e latini. Il loro terzo album “Vidas” è un’opera piena d’energia, di intensità e della gioia che caratterizza i loro concerti. Si mescolano flamenco, rumba, pop e ritmi latini maturità e potenza con testi che compongono un insieme di voci e vite che raccontano la loro realtà.

Il loro album di debutto ”Más de ti” (Kasba Music, 2018), ha ottenuto i più grandi riconoscimenti tra i migliori album spagnoli dell’anno secondo riviste musicali come Mondo Sonoro e Muzikalia. Con più di 200 concerti, il quintetto di Barcellona ha conquistato le tappe di prestigiosi festival in Europa e Spagna come Eurosonic (Paesi Bassi), Sziget Festival (Ungheria), Sudwave Arezzo (Italia), Maré de Agosto (Portogallo), Festival Cruïlla, Pirineos Sur, MMVV, Guitar BCN, Festival Actual (Spagna) e tanti altri.