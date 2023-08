Massimo Zamboni a Lagolandia

Massimo Zamboni arriva a Lagolandia con la sua ultima fatica letteraria, presentata come sempre in maniera spettacolare. Questo è BESTIARIO SELVATICO.



Tratto dal libro omonimo uscito a marzo per la Nave di Teseo, Massimo Zamboni ci accompagna in un viaggio raccontato sulle tracce di una serie di creature che stanno modificando il volto naturale del nostro Paese. Nelle terre di palude, lungo i canali, nelle coste e nelle lagune, in boschi o campi aperti, animali mai visti o specie di ritorno vengono approcciate non con la modalità utilitaristica che caratterizza la razza umana, ma componendo un cantico vuole essere un invito allo sguardo spregiudicato.



È lo stupore che conduce la ricerca, il desiderio di conoscenza che nessun dettaglio vuole trascurare. Occorre un silenzio, la voglia di buio, un camminare solitario, un annullarsi. Con questi ingredienti il mondo animale si apre davanti a noi, rivelando i propri luoghi. Gli Ibis sacri in riva al Po, gli avvoltoi grifoni sulle Alpi friulane, le cimici asiatiche, gli sciacalli dell’Emilia moderna, il ritorno del lupo. Accompagnato da un’esplorazione filmata nei disegni che arredano il libro - le opere di Stefano Schiaparelli con il montaggio di Piergiorgio Casotti - e dalle sonorizzazioni di sottofondo composte dallo stesso Zamboni assieme a Matteo Maragno, il reading illustrato è preceduto da una chiacchierata con l’autore sugli argomenti suscitati dal libro e amplificato dalla suggestiva cornice offerta dal Centro Ricerche Enea Brasimone, che ospita l’inedita l’iniziativa.



Massimo Zamboni nel 1982 fonda assieme a Giovanni Lindo Ferretti il gruppo CCCP-Fedeli alla Linea mettendo in scena quello che chiameranno “punk filosovietico”. L'esperienza CCCP termina nel 1990, dopo la caduta del Muro di Berlino. Un paio di anni dopo nascono CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti (che arriveranno ai vertici della classifica discografica) e il Consorzio Produttori indipendenti, con decine di album prodotti. Dal 2000 Zamboni compone diversi album come solista, l’ultimo dei quali è La mia patria attuale. Ha realizzato numerose colonne sonore per il cinema e il teatro, e pubblicato diversi libri per vari editori (La nave di Teseo, Einaudi). Tra questi, L’eco di uno sparo, Nessuna voce dentro, Anime galleggianti, La trionferà, Bestiario selvatico. Collabora con il settimanale La Lettura.





