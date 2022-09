MENS-A 2022: il Festival del Pensiero Ospitale

MENS-A 2022: evento Internazionale sul Pensiero Ospitale, quel pensiero fecondo che si intreccia con diversi saperi e promuove una mente inclusiva e ospitale. Tra scienze umane, filosofia, storia, arte. Tema di quest’anno: “Futuro”. Il 16 e 17 settembre a Bologna. Inaugurazione con la presentazione di un testo inedito commissionato dal Festival a Ermanno Cavazzoni, con lui sul palco Mirco Mariani e Baby Moira di Extraliscio Oratorio San Filippo Neri, ore 20.30 (16 settembre).

Nelle diverse sedi, sono previste conversazioni, incontri e recital con 60 studiosi internazionali. Tra gli altri Ermanno Cavazzoni, Mirco Mariani (Extraliscio), Maurizio Ferraris, Salvatore Natoli, Lucio Caracciolo, Massimo Montanari, Umberto Curi, Massimo Donà, Alessandro Vanoli e tanti altri

I temi dell’incontro e dello scambio culturale al centro di un festival che si snoda per le sedi universitarie emiliano romagnole, attraverso una serie di dialoghi che hanno l’aspirazione di riportare la figura umana al centro del dibattito. Tema dell’edizione 2022 è il “FUTURO” la cui definizione, la cui immaginazione passa attraverso la visone di un ruolo finalmente centrale della cultura. Il sapere come occasione di condivisione, di superamento delle intolleranze, di dialogo tra gli uomini e la società.

Ogni idea di futuro prende avvio da un “tradere”. Così conoscere il futuro di ieri, può aiu-tarci a pensare il futuro di domani. Qualcosa da costruire incessantemente attraverso l’azione comune e solidale di una molteplicità di soggetti che producono non tanto un “valore aggiunto”, quanto piuttosto una realtà continuamente aumentata.

Cultura diffusa, turismo intelligente, pluralismo, esaltazione del nostro patrimonio ar-tistico, argomenti dei quali a Mens-A si discuterà grazie ai contributi di personalità di differente formazione.

Ad iniziare dallo scrittore Ermanno Cavazzoni che proprio al ‘Futuro’ ha dedicato un testo inedito, commissionato dal Festival, che verrà presentato in anteprima nella giornata inaugurale il 16 settembre. L’autore sarà accompagnato da Mirco Mariani, leader della band di ‘Punk da balera’, Extraliscio e dalla cantante del gruppo Baby Moira. Con questo appuntamento nasce una inedita collaborazione tra lo scrittore amato da Fellini e il gruppo

Direzione artistica di Beatrice Balsamo



Mens-A è organizzato da Unibo ( Dip. di Storia Culture Civiltà) UNIMORE UNIPR, Uni-versità di Ferrara9, Accademia di Belle Arti di Bologna, MamBO, Museo di Arte Mo-derna di Bologna), Ass. Cultura Regione Emilia Romagna,

Gli incontri sono aperti al pubblico e gratuiti . Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.mens-a.it

È necessaria la prenotazione