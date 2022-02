Mercatino di primavera 2022 alla parrocchia San Vincenzo de' Paoli

Quest'anno ci sarà il consueto Mercatino di Primavera presso il salone parrocchiale della di S. Vincenzo de' Paoli a Bologna. Qui potrete trovare oggetti usati in buone condizioni, antiquariato, biancheria, giocattoli e tanto altro.

Vi aspettiamo in via Ristori 1, Bologna Sabato 9 Aprile 2022 dalle 15.30 alle 19 e Domenica 10 Aprile 2022 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Viste le norme vigenti l’entrata è consentita solo a chi presenta all’ingresso il green pass.