Mercatino dell'usato al chiostro della Basilica di San Francesco

Da domenica 6 settembre alle 9.00 è aperto a Bologna il mercatino dell'usato presso il chiostro della Basilica di San Francesco con entrata da Piazza Malpighi 9 a Bologna.

Da molti anni nel chiostro della Basilica, grazie all’aiuto di numerosi volontari, vengono allestiti in alcuni periodi dell’anno, dei mercatini solidali molto conosciuti e visitati. I proventi derivanti da questo mercatino sono a sostegno delle strutture della Basilica e per la costruzione di un pozzo in un villaggio del Ghana. Il mercatino sarà aperto tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.