"Mi girano le ruote": una passeggiata negli anni del boom economico

Spettacolo a favore del Comitato Regionale Emilia-Romagna di Komen Italia, per la lotta ai tumori del seno. www.komen.it



Lo spettacolo:

Eclettico, ironico e affabulatore, Antonio Ricossa conduce il suo pubblico in una spiritosa rivisitazione degli anni del boom economico.



Un racconto divertente e ironico su tutto ciò che di bello è accaduto in quegli anni con argute riflessioni sulle vicende che al contrario hanno segnato negativamente lo stesso momento storico.



Tra risate, ironia e riflessioni, Antonio Ricossa e Francesca Fuiano, accompagnati dalle note del maestro Charles Goodger, si confrontano si affrontano, e interagiscono con il pubblico sui comportamenti e le abitudini degli italiani, su ciò che oggi ci appare scontato nella vita quotidiana e che negli anni del boom appariva come novità.



Interpreti: Antonio Ricossa, Francesca Fuiano, Charles Goodger

• Musiche dal vivo: Charles Goodger

• Prodotto da CineuraniA in collaborazione con Teatro del Navile, BarriereZero aps, La Voce aps, Visit Castiglione dei Pepoli

• Scritto e diretto da Antonio Ricossa.

PREVENDITA ONLINE TICKETSMS: https://www.ticketsms.it/event/Mi-Girano-le-Ruote-2023-06-17

PREVENDITA IN LOCO:

- Ufficio Visit Castiglione/Proloco - Nadia 3468106899

- Edicola Bardazzi 0534572077

- La Voce - Andrea 370 350 7981



Si ringrazia:

CNA Bologna; Assicurazioni Generali; Caf Acli; Albergo ristorante La Torretta; FunSongs; Eurovideo Bologna; Zetamedia